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Стали известны первые участники «Финала четырех» гандбольной SEHA-лиги

04 марта 2024 19:17
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В гандбольной SEHA-лиге определились первые участники решающей стадии. В «Финал четырех» вышли «Мешков-Брест» и впервые в истории ставропольский «Виктор», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стали известны первые участники «Финала четырех» гандбольной SEHA-лиги-1

«Мешковцы» в понедельник, 4 марта, вновь разгромили «Машеку» из Могилева. А «Виктор» выбил из борьбы московский ЦСКА. Еще один участник «Финала четырех» станет известен во вторник, 5 марта, в дуэли «Чеховских медведей» и «Пермских медведей». А в среду, 6 марта, последнюю путевку разыграют минский СКА и питерский «Зенит». Напомним, на прошлой неделе белорусские гандболисты победили со счетом 32:27.

# Гандбол

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