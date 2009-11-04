Стали известны первые участники 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов

После стартовых матчей второго круга группового этапа состоявшихся 3 ноября, определились четыре участника плей-офф.

В группе «А» первым обладателем путевки в 1/8 финала стал французский «Бордо», обыгравший в гостевом матче немецкую «Баварию» со счетом 2:0 (Гюркуфф, 37, Шамах, 90). В другой встрече этого квартета итальянский «Ювентус» обыграл на выезде израильский «Маккаби» – 1:0 (Каморанези, 45). После четырех туров положение команд таково: «Бордо» – 10 очков, «Ювентус» – 8, «Бавария» – 4, «Маккаби» – 0.

В квартете «В» участником нокаут-раунда стал представитель английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед». В очередном матче подопечные Алекса Фергюсона у себя дома сыграли вничью с московским ЦСКА– 3:3 (Оуэн, 29, Скоулз, 84, Валенсия, 90; Дзагоев, 25, Красич, 31, В.Березуцкий, 47). В этой же группе немецкий «Вольфсбург» на выезде разгромил турецкий «Бешикташ» – 3:0 (Мисимович, 14, Гентер, 80, Джеко, 87). Положение команд: «Манчестер Юнайтед» – 10, «Вольфсбург» – 7, ЦСКА – 4, «Бешикташ» – 1.

В группе «D» путевки в 1/8 финала за два тура до финиша обеспечили себе английский «Челси» и португальский «Порту». Лондонская команда в очередном туре сыграла вничью в гостях у испанского «Атлетико» – 2:2 (Агуэро, 56, 90; Дидье Дрогба, 82, 88). Португальцы также на выезде переиграли с минимальным счетом кипрский «Апоэль» – 1:0 (Фалькао, 84). Положение команд: «Челси» – 10, «Порту» – 9, «Атлетико» – 2, «Апоэль» – 1.

В квартете «С» участники плей-офф еще не определились. Итальянский «Милан» принимал у себя дома мадридский «Реал» и сыграл вничью – 1:1 (Рональдиньо, 35 (пенальти); Бензема, 29). В другом поединке этого квартета французский «Марсель» на своем поле не оставил никаких шансов на успех швейцарскому «Цюриху» – 6:1 (Эгертера, 3 (автогол), Абреля, 11, Ньянга, 51, Хилтона, 80, Шейру, 87, Брандау, 90; Альфонс, 31). Положение команд: «Милан» и «Реал» – по 7, «Марсель» – 6, «Цюрих» – 3.

Сегодня вечером состоятся еще 8 матчей в других четырех группах, сообщает БЕЛТА.