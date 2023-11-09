Стали известны пары соперников в четвертьфиналах футбольного Кубка Беларуси

В Доме футбола состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии Кубка Беларуси. До этого раунда, напомним, добрались семь представителей элиты и перволиговский «Витебск», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Доме футбола состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии Кубка Беларуси. До этого раунда, напомним, добрались семь представителей элиты и перволиговский «Витебск», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Номинальному аутсайдеру повезло. Ему выпало соперничать с «Ислочью». Причем играют северяне дома. Наиболее интересная пара первая. Это БАТЭ – «Динамо-Минск». Четвертьфиналы пройдут в марте 2024 года.