Прямой эфир

Стали известны пары соперников в четвертьфиналах футбольного Кубка Беларуси

09 ноября 2023 12:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Доме футбола состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии Кубка Беларуси. До этого раунда, напомним, добрались семь представителей элиты и перволиговский «Витебск», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стали известны пары соперников в четвертьфиналах футбольного Кубка Беларуси-1

Номинальному аутсайдеру повезло. Ему выпало соперничать с «Ислочью». Причем играют северяне дома. Наиболее интересная пара первая. Это БАТЭ – «Динамо-Минск». Четвертьфиналы пройдут в марте 2024 года.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси стартовал новый сезон волейбольного турнира «Мяч над сеткой»
08 ноября 2023 19:25

В Беларуси стартовал новый сезон волейбольного турнира «Мяч над сеткой»

Солигорский «Шахтёр» в матче против «Урала» взял вторую победу в российской Суперлиге
08 ноября 2023 19:24

Солигорский «Шахтёр» в матче против «Урала» взял вторую победу в российской Суперлиге

Юниорская сборная Беларуси по хоккею стартовала с победы на Кубке Президентского спортивного клуба
08 ноября 2023 19:23

Юниорская сборная Беларуси по хоккею стартовала с победы на Кубке Президентского спортивного клуба