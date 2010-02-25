Стали известны имена победителей в женском фристайле

Олимпийское золото досталось австралийке Лидии Лассила. К сожалению, белорусы медалей не получили.

Наша Ассоль Сливец заняла четвертое место, Алла Цупер – восьмое. По словам Ассоль Сливец, она довольна своим выступлением, так как улучшила свое достижение четырехлетней давности – в Турине-2006 эта спортсменка была пятой.

За медали в акробатике будут бороться этой ночью и мужчины. В финале – трое белорусов – Дмитрий Дащинский, Алексей Гришин и Тимофей Сливец. Напомним, лидер сезона и наша главная надежда на золото – Антон Кушнир – стал 15 на отборе и выбыл из борьбы за медали. Наши спортсмены намерены усложнить программу и достойно выступить на играх.

Всего же сегодня в Ванкувере разыграют шесть комплектов наград.