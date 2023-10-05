Стал известен состав сборной футбольных клубов Беларуси

Новости Беларуси. Стал известен состав футбольной сборной клубов Беларуси. Эта дружина в следующее воскресенье сыграет с «Уралом» товарищеский матч, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Национальная команда в этот же день будет участвовать в квалификации чемпионата Европы.

А чтобы проверить ближайший резерв, организовали спарринг. Он пройдет на «Борисов-Арене». Руководить коллективом доверено Дмитрию Молошу. Ассистентами стали Сергей Сосновский, Александр Володько и Сергей Веремко. Под знамена вызваны 22 исполнителя. Нужно также добавить, что в составе «Урала» есть пятеро наших соотечественников. Это, собственно говоря, главком Виктор Гончаренко, его помощник Александр Ермакович, вратарь Денис Щербицкий и два полевых игрока.