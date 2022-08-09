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Стал известен состав мужской сборной Беларуси по гандболу, который сыграет на международном турнире в Бресте

09 августа 2022 15:43
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Новости Беларуси. Стал известен состав мужской сборной Беларуси по гандболу, который примет участие в международном турнире в Бресте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стал известен состав мужской сборной Беларуси по гандболу, который сыграет на международном турнире в Бресте-1

В списке приглашенных 19 фамилий. Наибольшее количество игроков делегировали «СКА-Минск», «Мешков» и «Машека». Турнир пройдет с 12 по 14 августа. В соревнованиях примут участие мужская сборная Беларуси, «Мешков Брест», «Гомель» и «Донские казаки» из Таганрога.

# Гандбол # Фотофакт

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