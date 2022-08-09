Стал известен состав мужской сборной Беларуси по гандболу, который сыграет на международном турнире в Бресте

Новости Беларуси. Стал известен состав мужской сборной Беларуси по гандболу, который примет участие в международном турнире в Бресте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В списке приглашенных 19 фамилий. Наибольшее количество игроков делегировали «СКА-Минск», «Мешков» и «Машека». Турнир пройдет с 12 по 14 августа. В соревнованиях примут участие мужская сборная Беларуси, «Мешков Брест», «Гомель» и «Донские казаки» из Таганрога.