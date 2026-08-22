Стал известен соперник женской юниорской сборной Беларуси по волейболу в полуфинале квалификации ЧЕ

Женская юниорская сборная Беларуси по волейболу с первого места в группе вышла в плей-офф квалификации чемпионата Европы-2027, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши девушки выиграли три матча в своем квартете и набрали 9 очков. 22 августа в полуфинале белорусские волейболистки сыграют с командой Турции. Прямую путевку на чемпионат Европы, который летом 2027 года примут Италия и Мальта, получит только победитель квалификации. Остальные команды также сохранят шансы на участие в континентальном форуме. Второй отборочный раунд состоится в январе 2027 года.