Стал известен финалист республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба"

Победу среди команд старшей возрастной группы на льду Жлобинского ледового дворца одержала брестская команда "Олимпиец". Со счётом 10:4 они одержали верх над минским "Торнадо". Турнир на призы Президента проводился в 12-й раз. Первенство на протяжении четырех дней оспаривали 8 команд-победительниц областных соревнований из различных регионов Беларуси. Среди организаторов соревнований - по традиции стал Президентский спортивный клуб.