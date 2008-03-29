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Стал известен финалист республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба"

29 марта 2008 17:38
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Победу среди команд старшей возрастной группы на льду Жлобинского ледового дворца одержала брестская команда "Олимпиец". Со счётом 10:4 они одержали верх над минским "Торнадо". Турнир на призы Президента проводился в 12-й раз. Первенство на протяжении четырех дней оспаривали 8 команд-победительниц областных соревнований из различных регионов Беларуси. Среди организаторов соревнований - по традиции стал Президентский спортивный клуб.

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