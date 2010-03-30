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Сразу в двух турнирах приняли участие белорусские грации в нынешний уик-энд

30 марта 2010 12:48
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На этапе Кубка мира, который прошел в греческой Каламате, были разыграны медали в отдельных видах программы.В личных стартах Мелитина Станюта добыла три награды, одна из которых золотая – за упражнение с обручем. На счету Любови Черкашиной – две бронзы. Белорусские «групповички» выиграли золото и серебро. В композиции с двумя лентами и тремя скакалками они стали лучшими, опередили итальянок и болгарок. На этапе Гран-при во французском Тье Анне Рябцевой покорилась третья ступенька пьедестала – за упражнение с лентой.

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