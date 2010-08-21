Сразу пять медалей завоевали белорусские спортсмены на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ

Состязания такого высокого уровня проходят в польской Познани.

Успех нашим спортсменам принесла дистанция в 1000 метров. Первую медаль — золото — выиграл наш экипаж каноэ-четверки: Дмитрий Рябченко, Дмитрий Войтишкин, Денис Гаража и Александр Волчецкий. Серебро завоевала каноэ-двойка в составе братьев Александра и Андрея Богдановичей. Бронзовым призёром в состязаниях байдарок-одиночек стал Олег Юреня. А четвёртую награду — тоже бронзу — в копилку белорусской дружины принес экипаж байдарки-четвёрки: Роман Петрушенко, Вадим Махнев, Алексей Абалмасов и Артур Литвинчук. На дистанции в пять тысяч метров серебро выиграла Марина Полторан.

Таким образом, в активе наших гребцов уже пять наград.