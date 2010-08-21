Прямой эфир

Сразу пять медалей завоевали белорусские спортсмены на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ

21 августа 2010 13:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Состязания такого высокого уровня проходят в польской Познани.

Успех нашим спортсменам принесла дистанция в 1000 метров. Первую медаль — золото — выиграл наш экипаж каноэ-четверки: Дмитрий Рябченко, Дмитрий Войтишкин, Денис Гаража и Александр Волчецкий. Серебро завоевала каноэ-двойка в составе братьев Александра и Андрея Богдановичей. Бронзовым призёром в состязаниях байдарок-одиночек стал Олег Юреня. А четвёртую награду — тоже бронзу — в копилку белорусской дружины принес экипаж байдарки-четвёрки: Роман Петрушенко, Вадим Махнев, Алексей Абалмасов и Артур Литвинчук. На дистанции в пять тысяч метров серебро выиграла Марина Полторан.

Таким образом, в активе наших гребцов уже пять наград.

# Гребля

Другие новости рубрики

Все новости
20 августа 2010 13:04

Теннис. Виктория Азаренко продолжает успешное выступление на турнире WTA в Монреале

20 августа 2010 13:02

Футбол. Белорусские клубы провели первые матчи плей-офф футбольной лиги Европы

20 августа 2010 13:01

Хоккей. Стартовал 10-й розыгрыш Кубка Беларуси