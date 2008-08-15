Сразу две олимпийские медали сегодня пополнили копилку нашей сборной

Белорусский штангист двукратный чемпион мира Андрей Рыбаков сегодня завоевал серебро Олимпийских игр-2008 в весовой категории 85 килограммов.

Установив олимпийский рекорд в рывке — 185 килограммов и мировой рекорд в двоеборье - 394 килограмма, наш спортсмен тем не менее не обошел китайского тяжёлоатлета Юн Лю. Соперник достиг того же результата, но оказался легче белоруса на 280 граммов, что и позволило ему взять золото.

Для Андрея Рыбакова это уже вторая серебряная олимпийская медаль в карьере. На прошлой Олимпиаде в Афинах он также оказался в шаге от первой ступени пьедестала, уступив греческому спортсмену.

Еще одним значимым для белорусов событием в олимпийских играх стал успех Андрея Михневича. В толкании ядра наш соотечественник завоевал бронзу.

Итак, на сегодняшний день у нашей сборной 4 олимпийские медали. Несколько дней назад бронзу завоевала Анастасия Новикова, третье место также в активе борца-классика Михаила Семёнова. Таким образом, Беларусь - на 30 месте в медальном зачёте по итогам семи дней.

Сегодня еще четыре наших легкоатлетов успешно преодолели квалификацию. В соревнованиях по метанию молота Иван Тихон и Вадим Девятовский вышли в финал. У дискоболок рубикон преодолели Ирина Ятченко и Элина Зверева. Ну а завтра наши надежды на медаль высокой пробы связаны с представительницей академической гребли Екатериной Карстен-Ходотович.

