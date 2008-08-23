Сразу две медали в предпоследний день олимпиады завоевали белорусские спортсмены

На вторую ступень пьедестала почета поднялась представительница художественной гимнастики Инна Жукова.

Она принесла в копилку белорусской сборной 18-ю по счету награду. Считается, что в таком субъективном виде спорта имена вероятных призеров известны заранее. Однако, соперницам Жуковой не удалось избежать ошибок, в то время как белоруска вышла на борьбу предельно собранной, за что и была вознаграждена.



Ранее бронзой были отмечены старания экипажа байдарки-двойки на дистанции 500 метров. Имена Романа Петрушенко и Вадима Махнева сейчас на слуху у многих. Накануне в составе байдарочного квартета на километровой дистанции наши гребцы стали олимпийскими чемпионами. Менее чем через сутки они вновь поднялись на пьедестал.



Учитывая, как выложились спортсмены в гонке накануне, их сегодняшняя бронза – очень высокое достижение. Кстати, в их личном активе это уже вторая бронзовая олимпийская награда. 4 года назад в Афинах на этой же дистанции белорусы уже становились третьими, и сейчас доказали, что по праву находятся в когорте сильнейших.



Призеров Олимпиады поздравил Президент Беларуси, глава Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко. И по результатам 16-ти дней Беларусь занимает 15 место в медальном зачёте. Теперь в копилке нашей сборной 4 золотые, 5 себряных и 9 бронзовых наград.



А накануне вечером Беларусь встречала очередной самолет из Пекина. Среди легкоатлетов, тяжелоатлетов и батутистов наибольшее внимание было приковано к двум спортсменам. Многочисленная делегация со жлобинского БелАЗа окружила свою землячку, штангистку Анастасию Новикову, чья бронза открыла счет нашим медалям на Олимпиаде. Немало поздравлений – и в адрес Мурада Гайдарова. Его бронза для белорусских борцов-вольников стала первой за 12 лет.