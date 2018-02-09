Прямой эфир

Спортсмены из КНДР и Южной Кореи прошли под общим флагом на открытии ОИ-2018

09 февраля 2018 15:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На церемонии открытия Олимпийских игр сборные Южной Кореи и КНДР прошли под одним флагом, на котором был изображен Корейский полуостров.

По традиции вся делегация прошла перед зрителями последней, так как Южная Корея принимает Олимпиаду. Обе команды встретили теплыми аплодисментами. На стадионе находился президент Республики Корея и сестра главы КНДР Ким Чен Ына.

Кадры с открытия XXIII зимних Олимпийских игр

На ОИ-2018 у обеих сборных будет общая женская сборная по хоккею.

Делегация Северной Кореи на Играх составляет 46 человек, из которых 22 спортсмена, а 24 официальных лица. 121 атлет вошел в состав команды Южной Кореи.

Во время тренировки фигуристы из КНДР и Южной Кореи сделали совместное селфи – здесь подробнее.

# Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018

Другие новости рубрики

Все новости
Главные соперницы Домрачевой на ОИ-2018. За кем следить в женском биатлоне?
09 февраля 2018 14:59

Главные соперницы Домрачевой на ОИ-2018. За кем следить в женском биатлоне?

Белорусская делегация прошла по дорожкам олимпийской арены. Кадры с открытия XXIII зимних Олимпийских игр
09 февраля 2018 14:21

Белорусская делегация прошла по дорожкам олимпийской арены. Кадры с открытия XXIII зимних Олимпийских игр

ОИ-2018. Фигуристы из КНДР и Южной Кореи сделали совместное селфи
09 февраля 2018 13:30

ОИ-2018. Фигуристы из КНДР и Южной Кореи сделали совместное селфи