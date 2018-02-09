Спортсмены из КНДР и Южной Кореи прошли под общим флагом на открытии ОИ-2018

На церемонии открытия Олимпийских игр сборные Южной Кореи и КНДР прошли под одним флагом, на котором был изображен Корейский полуостров.

По традиции вся делегация прошла перед зрителями последней, так как Южная Корея принимает Олимпиаду. Обе команды встретили теплыми аплодисментами. На стадионе находился президент Республики Корея и сестра главы КНДР Ким Чен Ына.

Кадры с открытия XXIII зимних Олимпийских игр

На ОИ-2018 у обеих сборных будет общая женская сборная по хоккею.

Делегация Северной Кореи на Играх составляет 46 человек, из которых 22 спортсмена, а 24 официальных лица. 121 атлет вошел в состав команды Южной Кореи.