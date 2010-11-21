Спорт в Минске: спортзалы, корты, физкультурно-оздоровительные центры, хоккейные команды

На уроке физкультуры ученики гимназии №7 отдыхают после математических формул и химических реакций. Среди детей отыскать Петра Николаевича оказалось делом непростым. Для него этот год в стенах гимназии в качестве преподавателя первый. Поставить двойку рука не поднимается.

Петр Царик, учитель физической культуры гимназии №7:

Если человек старается, но у него физические качества не совершенны, то, я думаю, можно завысить оценку немножко — если он действительно старается и стремится к чему-то.

Вот уж когда приходиться очень постараться, так это при сдаче нормативов. Экзамен сложный и многим не под силу. Цифры в таблицах порою зашкаливают до олимпийских вершин.

Два раза в год старшеклассники сдают физические нормативы. Самый сложный из них — поднятие туловища из положения лежа. Здесь в начале этого учебного года произошли некоторые изменения. Если раньше руки нужно было держать на плечах, то сейчас на локтях. Норматив — 54 раза в минуту. А год назад было 46. Нагрузки увеличиваются, оценки, соответственно, идут по наклонной. Теперь даже учителя не могут перепрыгнуть заоблачные цифры.

Ольга Касабуцкая, учитель физической культуры гимназии №7:

Вот, допустим, прыжок в длину с места. У них норматив — 185 см. Это много, особенно для девочек. Прыгнут одна-две ученицы. В основном, прыгают на 170 см. Бег 30 м все бегают на 9-10 баллов. Норматив на длинную дистанцию (1000 м) — 3,45 с. Не каждая может пробежать.

Вася уже достиг спортивных высот. В Минске его команда удерживает 3-ю строчку. А могла бы подняться и выше, если бы не одно но.

Василий Зайцев, ученик гимназии №7:

Мой любимый вид спорта — баскетбол. Но мало спортивных залов, где я мог бы заниматься. На улице есть где, но ведь там совсем другие условия: если упадешь на асфальтном покрытии, то потом неделю не играешь. Я живу не совсем близко со школой, и по воскресеньям, когда у меня есть свободное время, она закрыта.

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А вот здесь каждый день двери открыты. Исключение — 1 января. Физкультурно-оздоровительный центр в Серебрянке пустым не бывает. Мужчины качают бицепсы, а женщины, как всегда, худеют.

В то, что центру 25 лет, верится с трудом. После трех этапов реконструкций ФОК изменился не только внешне. Здесь техника дошла до грани фантастики. Специальные датчики на поручнях фиксируют ваш пульс, а программу для занятий спортом можно выбрать, исходя из вашего возраста и веса.

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Стук мячей здесь слышен до поздней ночи. На корты приходят и любители, и начинающие профессионалы. Карьеру Азаренко и Мирного каждому не прочат. Но популярность этого вида спорта, благодаря последним победам белорусских спортсменов, с каждым не то что месяцем, а днем растет.

Сергей Буяк, тренер по большому теннису физкультурно-оздоровительного комплекса:

С каждым годом этим видом спорта занимается все больше любителей и представителей старших поколений. Детей приводят. В общем, теннис растет.

В реконструкцию центра вложены миллиарды. Но они того стоят. У здоровья нет цены.

Юрий Василенко, заместитель директора физкультурно-оздоровительного комплекса:

Сравнить, какой ФОК был до реконструкции и сейчас, можно, сопоставив цифры. Если за прошлый год выручка по оказанию услуг составила 25 тысяч долларов, то теперь к концу года планируется более 5 миллиардов рублей. Вот представьте, какой рост, благодаря постоянному развитию и интенсивной работе нашего коллектива, а также администрации района.

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Дважды чемпионы республики, юниоры хоккейной сборной «Юность», даже на тренировке показали нам мастер-класс.

У Артема — капитана команды — каждая минута на счету. С утра тренировка, вечером — еще одна, ночью — подготовка к экзамену. Заниматься профессиональным спортом и параллельно постигать экономические науки — уже достижение. Еще в юном возрасте приоритеты он расставил четко. На первом месте — «Юность».

Артем Индра, центральный нападающий команды «Юниор» хоккейной школы «Юность»:

Стал на лед я в 6 лет — родители привели. Мне сначала хоккей не нравился. Было очень тяжело, но потом, со временем, где-то лет в 10, он мне стал нравиться, когда стал работать и стало получаться. А поначалу было очень тяжело.

Обычно перед игрой отец меня настраивает очень сильно. Сам я никогда не настраиваюсь. А он подбодрит. Всегда скажет: «Артем, ты сможешь». За день до игры все располагают и говорят: «Ты сможешь и хорошо сыграешь, Артем».

Личная жизнь — это в будущем. Сейчас пока надо строить, от пола идти. Сначала я должен устроить, что у меня будет в будущем, а потом уже буду думать о девушке.

Спорт в Минске меняет черты со скоростью спринтера. И дело даже не в строящихся спортивных объектах, а в самом отношении минчан к своему здоровью и взгляду на тело.

Игорь Андрюшенко, тренер команды «Юниор» хоккейной школы «Юность»:

Когда я только приехал, были только хоккей, гимнастика, теннис — немного видов спорта. А сейчас уже развиваются гандбол, юношеский баскетбол. Это уже стало обыденным: строятся стадионы, открываются спортзалы.

Сергей Войтус, начальник центра фитнеса физкультурно-оздоровительного комплекса:

Безусловно, основное место в жизни должен занимать спорт. Потому что спорт — это здоровье. Нет здоровья — нет настроения не только работать, но и жить.

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