«Спорт ТВ» покажет матч «Динамо» и «Браги» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги конференций

Европейский футбол качественного уровня доступен для просмотра и в Беларуси. Телеканал «Спорт ТВ» покажет матч минского «Динамо» и португальской «Браги» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги конференций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стартовый свисток на стадионе «Эштадиу Мунисипал» прозвучит в 21:30 по нашему времени. Напомним, ранее подопечные Александра Шагойко на своем турнирном пути переиграли македонский «Силекс» и азербайджанский «Нефтчи». Дороги двух коллективов ранее не пересекались. Синхронно начнет свою дуэль в третьем по силе еврокубке Старого Света витебский «МЛ». Чемпион страны сыграет в гостях у боснийского «Бораца».