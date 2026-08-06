Прямой эфир

«Спорт ТВ» покажет матч «Динамо» и «Браги» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги конференций

06 августа 2026 11:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Европейский футбол качественного уровня доступен для просмотра и в Беларуси. Телеканал «Спорт ТВ» покажет матч минского «Динамо» и португальской «Браги» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги конференций, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Стартовый свисток на стадионе «Эштадиу Мунисипал» прозвучит в 21:30 по нашему времени. Напомним, ранее подопечные Александра Шагойко на своем турнирном пути переиграли македонский «Силекс» и азербайджанский «Нефтчи». Дороги двух коллективов ранее не пересекались. Синхронно начнет свою дуэль в третьем по силе еврокубке Старого Света витебский «МЛ». Чемпион страны сыграет в гостях у боснийского «Бораца».

# Футбол Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусы удачно стартовали на чемпионате Европы по академической гребле
06 августа 2026 11:50

Белорусы удачно стартовали на чемпионате Европы по академической гребле

Минское «Динамо» против португальской «Браги» в рамках квалификации Лиги Конференций – смотрите на «Спорт ТВ»
06 августа 2026 08:31

Минское «Динамо» против португальской «Браги» в рамках квалификации Лиги Конференций – смотрите на «Спорт ТВ»

Лучшие легкоатлеты поспорят за медали Кубка Беларуси
05 августа 2026 20:18

Лучшие легкоатлеты поспорят за медали Кубка Беларуси