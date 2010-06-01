Спарринг сборной Беларуси с командой Южной Кореи: поживиться победой все таки удалось

По сравнению с игрой против Гондураса тренер произвел несколько перестановок. Место в воротах занял Антон Анельченко, которого на последнем рубеже обороны сменил Сергей Веренко.

Кроме того немецкий наставник добавил агрессии в атаке с помощью Виталия Родионова. События первого тайма заставили призадуматься: кто же вскоре начнет выступление на Мондеале. Наша команда сумела навязать маститому сопернику свою игру, что для многих стало приятной неожиданностью.

Комбинационный и атакующий футбол привнес плоды во второй половине матча. В последствии белорусы создали еще несколько голевых моментов. Минимальная победа 1:0 позволила сделать выводы и с хорошим настроением готовиться к спаррингу со шведами.

Бернд Штанге, главный тренер национальной сборной РБ:

Команда систематически поднимала свой уровень. Против Гондураса мы не достигли желаемого результата, у нас не получалось использовать шансы, которых было много. В этом и есть разница международного футбола. Надо уметь использовать шансы. Во второй игре мы играли лучше. Лучше всего вторую половину игры. Мы меняли систему игры на поле в обеих играх, перестраивали игру в паузах. Мы не играли упорно какую-то одну систему. Подъем на верх был виден. Посмотрим, как это будет функционировать против Швеции. Как физически в форме будут наши игроки, ждем с нетерпением.