Спарринг национальной сборной Швеции и Беларуси

Последняя глава майско-июньской спарринговой трилогии оставила крайне противоречивые впечатления. Во-первых, подопечные Бернда Штанге не сумели оправдать ожидания в плане положительного результата. Его ждали даже несмотря на высокий уровень соперника.

Во-вторых, поединок со шведами продемонстрировал, что пропускавшим его по разным причинам лидерам сборной альтернатива все же есть. Речь идет о средней линии защиты. Это минские динамовцы Антон Кутило и Сергей Кисляк.

В третьих, несколько удивил выбор немецким наставником стартового состава. Он оказался идентичен тому, что ковал для нас успешные итоги в сражениях с финалистами грядущего чемпионата мира.

Выпавшая на долю игроков большая нагрузка и стала основной причиной белкой игры хозяев на протяжении первого тайма. Что по факту признал и главный тренер.

Бернд Штанге, главный тренер национальной сборной РБ:>

Кто смотрел сегодня, тот почувствовал, как было тяжело команде в первом тайме. Не было свежести, чувствовалась тяжелая игра. Шведы были лучше.

Плоха физическая готовность вышедших в среду на газон Динамо игроков, прежде всего сказалось на атакующем потенциале нашей сборной. Выстрел Александра Юревича стал единственной за весь первый тайм угрозой шведскому голкиперу.

Стоило мячу оказаться в непосредственной близости со штрафной скандинавов, как он тут же становился мячом соперника. На осеннем старте квалификации белорусам предстоить отыскивать брешь в защите, уж никак не менее искушенной, нежели шведская.

А вот у наших ворот в первом матче было жарко. Страшного не случилось, благодаря вратарю, который доказал свою высокую квалификацию.

Бернд Штанге, главный тренер национальной сборной РБ:

В первом тайме Живнов великолепно спас ворота три раза. Уже тогда мы могли проиграть.

Блестящая игра капитана в первом тайме никак не стыкуется с неприятным и, вместе с тем, ключевым эпизодом, случившемся в начале второго тайма. Атака шведов привела ко взятию ворот. Защитники легко позволили шведу просочиться к воротам.

Бернд Штанге, главный тренер национальной сборной РБ:

Это ошибка защитников с левого края. Там был метр до линии, надо было играть более сосредоточено. Только вышли из паузы и не настроились на игру.

На этом неприятности белорусов были исчерпаны. Более того, второй тайм команда провела на порядок лучше первого. В том числе сработали и замены. Настойчивые попытки спасти игру белорусы не оставляли до самого свистка.