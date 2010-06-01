Спарринг национальной сборной Беларуси cо сборной Гондураса: с белорусами начинают считаться

Матчи спаррингов показали, что постановка дела в национальной сборной пусть и не так быстро, но неуклонно приближается к лучшим мировым и европейским образцам.

Команда плодотворно потрудилась в отличных условиях, а тренерский штаб, в отсутствии лидеров, смоге проверить серьезных кандидатов на место в основном составе. И самое приятное заключается в том, что с белорусами начинают считаться. Еще и пять лет назад мы и мечтать не могли о спарринге с финалистами чемпионата мира.

Бернд Штанге, главный тренер национальной сборной РБ:

Такие международные встречи нужны нам, чтобы подтвердить уровень игроков. Были очень разные мнения по этой поездке, но мы на ней настояли и считаем, что это было правильно.

Первую примерку к уровню чемпионата мира белорусы провели в поединке со сборной Гондураса. Опасения соотечественников оказались напрасными. Даже в далеком от оптимальном составе наша команда хорошо выглядела.

Правда, избежать шероховатостей все таки не удалось. К таковым отнесем не самые уверенные действия обычно надежного Юрия Живнова. Хотя здесь все закономерно. Многомесячный игровой простой не мог не отразиться на вратаре.

Бернд Штанге, главный тренер национальной сборной РБ:

Все говорят, что нам нужен новый вратарь, но кто долго знает футбол, тот знает, что особенно надо доверять вратарям. Таким личностям как Живнов мы доверяем. ОН без изменений останется капитаном сборной. Но он должен знать, если они не будет хорошо держать ворота и играть в клубе, то для тренера риск будет слишком велик поставить его в игру против Франции. По этой причине Юрий должен играть и искать клуб, где он может активно играть.

В игре с Гондурасом порадовали способности средней линии, тон которой задавала талантливая молодежь. Вскоре после антракта счет был восстановлен. Спустя 4 минуты был оформлении еще один гол. Такая игры воодушевила тренера.

Бернд Штанге, главный тренер национальной сборной РБ:

Меня всегда немного расстраивало, что наши молодые игроки очень неуверенно стучаться в дверь национальной сборной. Но в этой поездке я увидел, что некоторые уже кулаком открывают эту дверь. И так должно быть дальше. Наши игроки сделали прогресс в своем развитии, а это значит, что в клубах конкретно и последовательно работали с этими игроками.

Удачные действия молодых полузащитников позволили тренерскому штабу и болельщикам убедиться в том, что наша средняя линия конкурентно способна в отсутствии Александра Глеба. Вместе с тем тренер сборной надеется, что лидер сборной в межсезонье восстановит свои былые кондиции и подойдет во все оружия к осеннему старту евро квалификации.

Бернд Штанге, главный тренер национальной сборной РБ:

Хотелось бы, чтобы супер Глеб был в нашей команде в хорошей форме. Теперь только его задача (и это его будущее) сделать себя физически хорошим футболистом для своей страны.

Одолеть сборную Гондураса у белорусов не получилось. За 20 минут до финального свистка был установлен ничейный счет 2:2.