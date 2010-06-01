Спарринг молодежной сборной РБ с командой Румынии

Игра проходила на жодинском стадионе «Торпедо». Подарила болельщикам незабываемый, драматичный спектакль, у которого получился счастливый конец.

Первый тайм наглядно продемонстрировал приблизительное равенство сил и потенциалов соперников. Которое было нарушено уже на 22-ой минуте, когда арбитр матча Валерий Величко, разбираясь во внезапной вспышке эмоций и страстей на поле, наградил румынского футболиста желтой карточкой, а белоруса – красной.

Остаться на полтора тайма в меньшинстве в серьезной встрече с равным соперником – это сложно. Поэтому в перерыве тренер сборной Беларуси призвал своих подопечных к полной отдаче.

Георгий Кондратьев, главный трене сборной Беларуси ( U-21):

Внимательно и компактно сыграть в обороне, играть на контратаке, другого шанса у нас сегодня не было.

Второй тайм практически полностью совпал с задумками Кондратьева. Еще больше повысив защитную бдительность, белорусы, на первый взгляд, уступили инициативу гостям. Но румынские атаки раз за разом в холостую накатывались на ворота хозяев. Свой голевой шанс, которого белорусы долго дожидались, они не упустили.

На 88-ой минуте белорусы забили победный гол. И очень заслуженный – за харктер и не сломленный дух.

Георгий Кондратьев, главный трене сборной Беларуси ( U-21):

Получилось так, что у команды очень стойкий характер. Хорошо сыграли. Команда очень сильная, ребята молодцы – отдали все сои силы. Значит, у нас очень хороший коллектив, мне приятно работать в таком коллективе.