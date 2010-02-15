Совещание руководителей футбольных федераций под эгидой УЕФА

На минувшей неделе белорусская столица принимала участников консультационного совещания руководителей футбольных федераций восьми европейских стран, которое, в рамках специальной программы проводилось под эгидой УЕФА.

В течении двух дней, в режиме «круглого стола» на нем обсуждались актуальные проблемы современного футбола и действенные пути их решения.

Конструктивный обмен мнениями в Минске провели первые лица и генеральные секретари футбольных ведомств Украины, Казахстана, Албании, Армении, Азербайджана, Грузии и Молдовы, а также руководители некоторых отделов Европейского футбольного союза, в частности, директор национальных ассоциаций УЕФА Теодор Теодоридис.

Геннадий Невыглас, Председатель АБФФ:

– Эта программа учреждена, как программа обучения и обмена опытом высшего руководящего состава всех федераций УЕФА. Программа действует уже четыре года. Встречи происходят не в одном составе, как, например, сейчас – 8 участников. В прошлый раз в Стамбуле были другие участники. На этих встречах до нас, до руководителей, доводятся изменения УЕФА и организуется обмен мнениями по самым насущным проблемам. В частности, этот семинар посвящен изменениям УЕФА, а также теме защиты игроков младших возрастов, проблемам легионеров, букмекерской теме. Второй день посвящен экономическим вопросам: путям повышения доходов УЕФА и федераций соответственно. Я участвовал во всех совещаниях и хочу сказать, что это огромная польза с точки зрения обмена опытом и получения новых знаний. Такие встречи способствуют выработке единых мнений при принятии принципиальных решений.

Столица Беларуси впервые была выбрана для проведения такой представительной встречи. Приятно, что высокий уровень ее организации и проведения отметили все без исключения участники совещания.