Состоялся третий этап чемпионата Беларуси по ралли

На этот раз ареной проведения соревнований стал Воложинский район. Именно прошедший этап получился самым тяжелым. Участники в день предстояло преодолеть около 400 километров. Причем сразу 80 километров приходились на скоростные участки. Впрочем, люди со своими обязанностями справлялись на <ура>.

А вот техника далеко не всегда отвечала взаимностью. Пройти дистанцию без крупных или мелких поломок практически никому из 18 экипажей так не удалось. Но больше всех не повезло Анатолию Шимаковскому и Юрию Грищенкову. Лидеры в своих группах синхронно выбыли из борьбы именно из-за технического фактора. Несладко пришлось и Вячеславу Вабищевичу. Для него гонка не заладилась уже со старта: на первом же отрезке отказала система зажигания. На устранение неисправности пришлось потратить почти три минуты - солидная фора другим экипажам. Однако почти безошибочное агрессивное пилотирование позволили Вячеславу не только сократить отставание, но и пересечь финишную ленту раньше других.

Острейшая борьба развернулась между экипажами Андрея Голобородько и его тезки Цыганкова в классе полноприводных автомобилей. Соперники проходили спецучастки практически с одним временем. Но к концу гонки преимущество Голобородько составило 40 секунд. Он - первый как в этом классе, так и в абсолютном зачете. Цыганков - второй и замкнул тройку лидеров Вабищевич.

Заключительный этап чемпионата страны пройдет в конце октября.