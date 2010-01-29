Состоялись восемь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

Подробнее о поединке в Питтсбурге, где пингвины, кстати, действующие обладатели кубка Стэнли, принимали сенаторов из «Оттавы».

Гости приехали в Пенсильванию с серией из семи кряду побед и, как показалось, не слишком напрягаясь одержали восьмую. Счет на второй минуте открыли хозяева — отличился Малкин.

Однако уже в середине периода Фишер и Келли вывели сенаторов вперед. А в заключительной трети отличились Спецца и Фолиньо, поразивший пустые ворота. Счет — 4:1. «Оттава» оказался сильнее.

Все результаты дня перед вами. Отметим домашнее поражение «Филадельфии» от «Атланты», а также успех «Чикаго» в битве с «Сан-Хосе». Черные ястребы после этого приблизились к лидерам чемпионата — акулам — на одно очко.