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Состоялись восемь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

29 января 2010 16:20
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Подробнее о поединке в Питтсбурге, где пингвины, кстати, действующие обладатели кубка Стэнли, принимали сенаторов из «Оттавы».

Гости приехали в Пенсильванию с серией из семи кряду побед и, как показалось, не слишком напрягаясь одержали восьмую. Счет на второй минуте открыли хозяева — отличился Малкин.

Однако уже в середине периода Фишер и Келли вывели сенаторов вперед. А в заключительной трети отличились Спецца и Фолиньо, поразивший пустые ворота. Счет — 4:1. «Оттава» оказался сильнее.

Все результаты дня перед вами. Отметим домашнее поражение «Филадельфии» от «Атланты», а также успех «Чикаго» в битве с «Сан-Хосе». Черные ястребы после этого приблизились к лидерам чемпионата — акулам — на одно очко.

Состоялись восемь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

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