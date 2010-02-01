Состоялись шесть матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

Повышенный интерес вызвал поединок в Питтсбурге, где «Пингвины» принимали «Красные крылья» из Детройта.

Встречи финалистов двух последних кубков Стэнли с недавних пор представляются весьма любопытными. Хозяева доминировали по ходу встречи, однако в основное время отличились лишь однажды. На 37-й минуте свою 34 шайбу в сезоне забросил Сидней Кросби. Гости отыгрались в середине третьего периода. Дэн Клири подкорректировал пролет шайбы после броска Стюарта. В овертайме заброшенных шайб не было, а в серии буллитов точнее были хоккеисты Питтсбурга. 2:1 — «Пингвины» победили.

Стоит отметить очередную победу Вашингтона. Столичные хоккеисты теперь занимают второе место в регулярном чемпионате, отставая лишь от Сан-Хосе.

Питтсбург – Детройт 2:1 бул.

Вашингтон – Тампа 3:2

Флорида – Айлендерс 2:0

Нью-Джерси – Лос-Анджелес 2:3

Даллас – Финикс 2:4

Колорадо – Рейнджерс 1:3