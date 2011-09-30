Состоялись очередные матчи Открытого чемпионата Беларуси по хоккею

Первый ремейк кубкового финала прошел в субботу. Матч отличался сложностью сюжета, что понятно, но зрелищным хоккеем не блистал. Счет открыл на пятой минуте Сергей Дудко, который имел должок перед Оксой еще с финала, когда не забил финну пару отличных моментов.

Сергей Дудко, ХК «Металлург» (Жлобин):

Да, очень хотелось забить после тех моментов, которые на Кубке не реализовал. Сегодня получилось. Очень рад этому.

В прошлом сезоне Дудко впервые попал в основу «Металлурга», и забросил четыре шайбы. Нынче он постоянно в составе и выполнил прошлогоднюю норму уже наполовину.

Сергей Дудко, ХК «Металлург» (Жлобин):

Работаю, стараюсь. Главное, что есть доверие тренеров.

Гражданство принимал с той целью, чтобы попасть в сборную, выбиться в люди. Куда-нибудь за океан, может, в минское «Динамо», в КХЛ. Идем к этому потихоньку.

Впрочем, после шайбы Сергея «Металлург» не прибавил, а наоборот, отдал инициативу «Юности». Особенно безобразно сыграли гости в большинстве, семь раз имея численный перевес, но ни разу не создав ничего внятного.

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность»:

Нам надо было сдержать сегодня такой компонент, как большинство соперника. Они же на первом месте находятся по реализации моментов в большинстве. Нам удалось.

После матча Василий Спиридонов жаловался, что соперники изучили до тонкостей игру ведущего звена «сталеваров» в целом и Андрея Макрова в частности. Мол, это и мешает. Вполне может быть. Во всяком случае, Макров сотоварищи так и не забили. А вот Сергей Якимович большинство реализовал. В серии буллитов победу «Юности» принес Армандс Берзиньш, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Василий Спиридонов, главный тренер ХК «Металлург» (Жлобин):

Мы возвращаемся из очень длинного турне, намотали две тысячи километров. Получилось, что после игры в Бресте сразу вышли на «Юность». Да еще и матч состоялся в час дня. Конечно, команда сегодня была не такая быстрая, как хотелось.

Победы, помимо «Юности», в субботу праздновали «Неман», «Гомель», «Шахтер» и «Лида», а Михаил Стефанович и Илья Камбович забросили по две шайбы.

Поездка в Солигорск во вторник напрашивалась сама собой: «Шахтер» – «Юность» это всегда интересно. Так, во всяком случае, казалось. Однако хоккей получился пресным. Это на наш взгляд. Тренеры команд-соперниц придерживались иного мнения.

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность»:

Ребята молодцы. Сегодня, наверное, лучшая игра, которую проводил Минск в этом году.

Но нам все равно было скучно. И вместо хоккея мы невольно стали обращать внимание на антураж матча. А он был совсем неплох.

На игру пришло почти полторы тысячи зрителей, а фан-сектор «Шахтера» и вовсе зажигал не по-детски. Выяснилось, что здесь с фанатами работают вплотную, и даже зарегистрировали официальный клуб болельщиков. Другой такой в Беларуси – лишь у минского «Динамо».

Дмитрий Луцевич, болельщик:

В конце 2010 – начале 2011 года мы думали, как создать официальный клуб болельщиков для поддержки нашего «Шахтера». Город молодой, многие ходят смотреть футбол. Хоккей для нас – что-то новое. И болельщики ходили очень слабо. А сейчас, как мы видим на этом матче, все начали ходить активно.

Вернемся к матчу. «Шахтер» имел в нем почти подавляющее преимущество. Создавал момент за моментом, но забить не мог. Более того, пропускал. Дрогнул вратарь «горняков» Валерий Пронин, который не справился с бросками Сергея Шелега, Игоря Ревенко и Олега Тимченко, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Гусов, главный тренер ХК «Шахтер»:

Вы знаете, вопрос возник не сегодня и не вчера, а еще в прошлом сезоне. И, к сожалению, залатать этот вопрос на данный момент мы не можем. Класс вратарей (Пронина, Шабанова, Карпикова) одинаков. Гадаем, ищем варианты.

А пока Андрей Гусов вратарей тасует. Выход на лед Карпикова вместо Пронина команду подстегнул. «Шахтер» забросил дважды (отличились Павел Черноок и Сергей Стась), но вторая в матче шайба Игоря Ревенко похоронила надежды хозяев.

Юрий Наваренко, ХК «Шахтер»:

Лично я считаю, что нам стар не удался. То, что мы на каждую игру выходим побеждать, биться в любой ситуации, счет в одну шайбу – все равно проигрыш. Будем анализировать, смотреть. Думаю, что с каждой игрой будем добавлять. Уверен, что все наладится и мы еще свои лучшие игры покажем.

Еще один хит дня – матч «Гомель» – «Неман». Главную роль в нем сыграли экс-минские динамовцы. Михаил Стефанович в середине второго периода ответил на гол Дмитрия Горбунова и сохранил интригу, но в овертайме Андрей Антонов поставил победную для гродненцев точку.

Выиграли во вторник «Металлург» и «Брест». Последний – несмотря на дубль могилевчанина Михаила Братанова.

А нечто невероятное творилось в Витебске. 16 шайб на двоих и два хет-трика (Павла Волчека и Артурса Мицкевича) развлекли местную публику.

Вчера шайба Андрея Глебова принесла важнейшую победу «Неману». Дубль Тимофея Филина помог «Гомелю» в поединке с «Лидой». «Юность» потерпела сенсационную неудачу в Могилеве. Крупный счет был зафиксирован в солигорском и новополоцком матчах. С дублями поздравим Михаила Климина и Евгения Ковыршина.

«Неман» вышел на первое место в турнирной таблице. В догоняющих – «Металлург» и «Гомель». На пятую строчку неожиданно поднялся «Могилев», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».