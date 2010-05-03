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Состоялись матчи 7-го тура футбольного чемпионата Беларуси

03 мая 2010 11:48
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В центральном противостоянии силами мерились «Минск» и солигорcкий «Шахтер».

Победу одержали горняки – 2:0. Для хозяев поединок не задался со стартовым свистком. Уже на 5-й минуте они пропустили гол – отличился Комаровский. Все усилия восстановить равенство в счете ни к чему не привели. Более того, под занавес встречи, на 89-й минуте, Ситко  установил окончательные цифры на табло – 2:0 в пользу «Шахтера».

Викторию с крупным счетом одержало брестское «Динамо». Всего один мяч был забит в противостоянии минского «Динамо» и «Днепра».

Еще три поединка завершились вничью. Турнирную таблицу возглавляет БАТЭ. Дальше располагаются «Белшина» и брестское «Динамо».  

# ФК БАТЭ

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