Состоялись матчи 22 тура чемпионата Беларуси по мини-футболу

В центральной игре «БГУФК-Моноракурс» потерпел домашнее поражение от действующего чемпиона «ВитЭна» – 2:3.

Ключевым в матче стал трех минутный отрезок в первом тайме, когда гости дважды поразили ворота студентов. В середине второго тайма энергетики закрепили свое преимущество. Тем не менее, минчане едва не отыгрались – на 38-й минуте они провели два мяча и сократили отставание до минимума. На большее сил не хватило.

Отметим также ничью «Дорожника» в Гомеле с «СМП». Команда Валерия Досько по-прежнему первая, на одно очко опережая «МАПИД» и на три «ВитЭн».

«БТЭУ» – «Жлобин» – 4:4;

«МАПИД» – «Коммунальник» – 9:1;

«Неман» – «Гранит» – 3:8;

«Борисов-900» – «ЦКК» – 4:7;

«Белшина» – «Медпрепараты-Верас» – 4:5;

«Динамо-БНТУ» – «Базар» – 5:3;

«БГУФК-Моноракурс» – «ВитЭн» – 2:3;

«СМП-354» – «Дорожник» – 1:1.