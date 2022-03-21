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Состоялась жеребьёвка Кубка Беларуси по гандболу. Кто и когда будет играть?

21 марта 2022 19:11
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Новости Беларуси. Состоялась жеребьевка гандбольных «финалов четырех» Кубка Беларуси среди мужских и женских команд, которые пройдут в Могилеве в конце мая, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Состоялась жеребьёвка Кубка Беларуси по гандболу. Кто и когда будет играть?-1

Жребий определил в соперники «мешковцам» хозяев, могилевского «Машеку», а гандболисты минского СКА встретятся с «Гомелем». Полуфиналы запланированы на 28 мая, а поединки за третье место и финал состоятся 29 мая.

Состоялась жеребьёвка Кубка Беларуси по гандболу. Кто и когда будет играть?-4

«Финал четырех» у женщин пройдет в Новогрудке. 21 мая в первом полуфинале «БНТУ-БелАЗ» сыграет с «Городничанкой», во втором встретятся «Виктория-Берестье» и «Гомель». Поединки за третье место и финал состоятся 22 мая.

# Гандбол # Фотофакт

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