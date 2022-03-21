Состоялась жеребьёвка Кубка Беларуси по гандболу. Кто и когда будет играть?

Новости Беларуси. Состоялась жеребьевка гандбольных «финалов четырех» Кубка Беларуси среди мужских и женских команд, которые пройдут в Могилеве в конце мая, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Жребий определил в соперники «мешковцам» хозяев, могилевского «Машеку», а гандболисты минского СКА встретятся с «Гомелем». Полуфиналы запланированы на 28 мая, а поединки за третье место и финал состоятся 29 мая.