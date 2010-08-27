Состоялась жеребьевка Открытого чемпионата США по теннису

Нашей Ольге Говорцовой откровенно не повезло. В стартовом круге белоруске предстоит помериться силами с россиянкой Еленой Дементьевой.

Главная надежда белорусов на нью-йоркских кортах Виктория Азаренко ждет свою первую соперницу из квалификации. Возможно, ею станет другая белоруска Анастасия Екимова, которая продолжает борьбу за выход в основную сетку. Сегодня ей предстоит поединок против португалки Мишель Ларчер де Брито.

Успешно преодолел барьер стартового раунда квалификации и Владимир Игнатик. Белорусский теннисист переиграл хозяина корта Джордана Кокса – 6:7, 6:4, 6:3. Следующим соперником Игнатика будет француз Николас Маю.

Татьяна Копанцова, телекомпания СТВ.