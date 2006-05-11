Соревнуются дельтапланеристы

В Пружанах в рамках международного фестиваля сверхлёгкой авиации и воздухоплавания <Славянское братство> прошел открытый чемпионат Беларуси по дельтапланеризму. Организаторы фестиваля превратили соревнования в настоящий праздник сверхлегкой авиации. Такое количество крылатой техники различных типов и марок никогда до этого не принимала взлетно-посадочная полоса Пружанского аэродрома. Чемпионат был похож на яркое зрелищное шоу и, несмотря на пасмурную погоду, привлек внимание нескольких тысяч зрителей. В перерывах между соревнованиями прошел настоящий воздушный парад сверхлегкой техники. В небе виртуозно пересекались парапланы, дельтапланы, дельталеты и авиамодели. А парашютисты 181-й боевой вертолетной базы ВВС и войск ПВО продемонстрировали зрителям мастерство в купольной акробатике. Первый заместитель председателя Пружанского райисполкома Виктор Макаревич сказал, что хотел бы ежегодно видеть на этом поле авиаторов со всех близлежащих республик и областей. Дельтапланеризм в Беларуси - молодой, но достаточно популярный вид спорта. Первый чемпионат республиканского масштаба прошел у нас 14 лет назад. С тех пор такие соревнования стали традиционными. В этот раз в борьбе за награды приняли участие около 90 спортсменов. Дельтапланеристам необходимо было выполнить два норматива: так называемое бомбометание со 100-метровой высоты и упражнение на точность приземления. Особенность второго норматива заключалась в том, что посадку необходимо было выполнить с выключенным двигателем и с максимальной точностью приземлиться в обозначенное место. Первое место в командном зачете заняла сборная дельтапланеристов из Гомеля, которые уже в скором времени рассчитывают выступить в более серьезных спортивных баталиях.