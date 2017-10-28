Соревнованияя по фигурному катанию Minsk-Arena Ice Star 2017: лучший результат среди белорусских спортсменов показали Яков Зенько и Анна Порошина

Новости Беларуси. В Минске продолжается международный рейтинговый турнир по фигурному катанию серии Челленджер – «Минск-Арена Айс стар». В Беларусь прибыли спортсмены из 23 стран, причем многие команды представляют тут свои сильнейшие составы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Для белорусских спортсменов суббота сложилась неудачно. В мужском зачете лучшим из белорусов стал Яков Зенько, у него 11 позиция. Другой наш соотечественник – Антон Карпук – 15-й. Среди белорусских девушек лучший результат показала Анна Порошина. В общем зачете она расположилась на 17 строчке.