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  • Соревнованияя по фигурному катанию Minsk-Arena Ice Star 2017: лучший результат среди белорусских спортсменов показали Яков Зенько и Анна Порошина

Соревнованияя по фигурному катанию Minsk-Arena Ice Star 2017: лучший результат среди белорусских спортсменов показали Яков Зенько и Анна Порошина

28 октября 2017 18:54
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Новости Беларуси. В Минске продолжается международный рейтинговый турнир по фигурному катанию серии Челленджер – «Минск-Арена Айс стар». В Беларусь прибыли спортсмены из 23 стран, причем многие команды представляют тут свои сильнейшие составы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соревнованияя по фигурному катанию Minsk-Arena Ice Star 2017: лучший результат среди белорусских спортсменов показали Яков Зенько и Анна Порошина-1

Для белорусских спортсменов суббота сложилась неудачно. В мужском зачете лучшим из белорусов стал Яков Зенько, у него 11 позиция. Другой наш соотечественник – Антон Карпук – 15-й. Среди белорусских девушек лучший результат показала Анна Порошина. В общем зачете она расположилась на 17 строчке.

Соревнованияя по фигурному катанию Minsk-Arena Ice Star 2017: лучший результат среди белорусских спортсменов показали Яков Зенько и Анна Порошина-3

# Фигурное катание # Фотофакт

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