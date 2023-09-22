«Соревнования у детей всегда вызывают интерес». В Беларуси пройдёт турнир по борьбе «Лига храбрых»

Участники турнира, о котором речь пойдет дальше, только грезят борцовскими планетарными форумами. У них вся карьера еще впереди. На данный момент парни и девушки делают первые шаги в спорте. А состязания под названием «Лига храбрых» должны помочь совершенствовать мастерство, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Турнир, который учредила отечественная федерация и Президентский спортивный клуб, объединяет три вида борьбы – вольную, греко-римскую и женскую. В состязаниях принимают участие рестлеры в возрасте до 15 лет. Практически все регионы, за исключением Минской области, уже провели свои квалификационные раунды. Также сегодня с составом определились и в столице. В зачет командных результатов включались поединки в трех видах борьбы по итогам 30 схваток. Всего в состав вошли 10 спортсменов – по одному в каждой весовой категории.

Александр Ратушняк, главный судья по вольной борьбе минского отборочного этапа «Лига храбрых»:

Соревнования вообще у детей вызывают всегда интерес. Им интересно, потому что они тренируются, и там просто проверить свои качества и подготовку – это только показывают соревнования. Ребенок, который приходит и ставит себе цель, чего хочет достичь в борьбе. Те ребята достигают высоких результатов. Ребята подготовлены довольно неплохо – как греко-римская борьба, так и вольная. Ну а ковер уже показывает, кто побеждает, потому что на ковре только один победитель.