Соревнования по хоккею на призы Президентского спортивного клуба

Третий раз в Минске стартовали республиканские соревнования по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба.

На ледовой арене хоккейного клуба "Юность-Минск" в минском парке Горького сегодня встретились финалисты минувшего розыгрыша - команда Президента Беларуси, которая стала лидером первых республиканских соревнований в 2008 году - и дружина Гомельской области, которая одержала верх весной нынешнего года.

Игра была яркой и напряженной с первых минут. Счёт матча открыли гомельчане уже на 43-ей секунде, однако в дальнейшем инициатива была на стороне дружины Президента. Лучший вратарь прошлого турнира Дмитрий Кузнецов не справлялся с контратаками команды белорусского лидера.

По сравнению с прошлым годом, в Третьих соревнованиях вместо буллитов, назначаемых за нарушение правил, будут действовать двухминутные удаления.

Как и год назад, соревнования пройдут в два этапа. Групповой завершится в конце марта 2010 года. Победитель, а также лучшие игроки турнира будут названы 10 апреля в столичном Дворце спорта, где состоятся все матчи финального этапа, а также торжественная церемония закрытия соревнований.