Солигорский «Шахтёр» всухую выиграл у «Гомеля» – итоги матчей дня ЧБ по хоккею

Матчами в Гродно, Могилеве и Гомеле продолжился хоккейный чемпионат Беларуси. В центральном поединке дня в Гомеле солигорский «Шахтер» вновь обыграл «Гомель». На этот раз с сухим счетом 3:0. «Рыси» впервые в сезоне не забросили ни одной шайбы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Результативный матч состоялся в Могилеве. Местная команда одержала победу со счетом 6:5 над оршанским «Локомотивом» и прервала серию из четырех поражений. Дубль на счету Владислава Ковалевича. В Гродно «Неман» не оставил шансов новополоцкому «Химику». Победа – 4:2. Следующие матчи в чемпионате Беларуси по хоккею будут сыграны в четверг, 7 декабря.