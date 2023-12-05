Солигорский «Шахтёр» всухую выиграл у «Гомеля» – итоги матчей дня ЧБ по хоккею

Матчами в Гродно, Могилеве и Гомеле продолжился хоккейный чемпионат Беларуси. В центральном поединке дня в Гомеле солигорский «Шахтер» вновь обыграл «Гомель». На этот раз с сухим счетом 3:0. «Рыси» впервые в сезоне не забросили ни одной шайбы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».