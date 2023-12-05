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Солигорский «Шахтёр» всухую выиграл у «Гомеля» – итоги матчей дня ЧБ по хоккею

05 декабря 2023 13:13
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Матчами в Гродно, Могилеве и Гомеле продолжился хоккейный чемпионат Беларуси. В центральном поединке дня в Гомеле солигорский «Шахтер» вновь обыграл «Гомель». На этот раз с сухим счетом 3:0. «Рыси» впервые в сезоне не забросили ни одной шайбы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Солигорский «Шахтёр» всухую выиграл у «Гомеля» – итоги матчей дня ЧБ по хоккею-1

Результативный матч состоялся в Могилеве. Местная команда одержала победу со счетом 6:5 над оршанским «Локомотивом» и прервала серию из четырех поражений. Дубль на счету Владислава Ковалевича. В Гродно «Неман» не оставил шансов новополоцкому «Химику». Победа – 4:2. Следующие матчи в чемпионате Беларуси по хоккею будут сыграны в четверг, 7 декабря.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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