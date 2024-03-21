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Солигорский «Шахтёр» уступил красноярскому «Енисею» в волейбольной Суперлиге России

21 марта 2024 19:34
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Волейболисты солигорского «Шахтера» неудачно стартовали в квалификационном раунде плей-офф российской Суперлиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Солигорский «Шахтёр» уступил красноярскому «Енисею» в волейбольной Суперлиге России-1

Подопечные Виктора Бекши в гостях уступили игрокам красноярского «Енисея» – 1:3. Белорусская дружина сумела навязать борьбу оппонентам. Однако уступала в ключевых розыгрышах. Ответный матч состоится 24 марта во Дворце спорта «Уручье». Начало в 19:00. Напомним, серия состоит из двух игр. В случае равенства побед проводится «золотой» сет.

# Волейбол

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