Солигорский «Шахтёр» уступил красноярскому «Енисею» в волейбольной Суперлиге России

Подопечные Виктора Бекши в гостях уступили игрокам красноярского «Енисея» – 1:3. Белорусская дружина сумела навязать борьбу оппонентам. Однако уступала в ключевых розыгрышах. Ответный матч состоится 24 марта во Дворце спорта «Уручье». Начало в 19:00. Напомним, серия состоит из двух игр. В случае равенства побед проводится «золотой» сет.