Солигорский «Шахтёр» стал обладателем Суперкубка по волейболу

Мало кто сомневался в силе «горняков». Практически все очные дуэли в последнее время остаются за дружиной Виктора Бекши. Так было и сейчас. Откровенно говоря, минчане мало что смогли противопоставить сопернику. «Шахтер» быстро освоился в гостях и вел матч так, как нужно было ему. Цифры по сетам – 25:16, 25:16 и 25:21. Этот Суперкубок стал в коллекции уже пятым.