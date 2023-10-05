Прямой эфир

Солигорский «Шахтёр» стал обладателем Суперкубка по волейболу

05 октября 2023 20:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В белорусском волейбольном королевстве был разыгран первый трофей сезона. «Шахтер» и «Строитель» оспаривали право владения Суперкубком, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Солигорский «Шахтёр» стал обладателем Суперкубка по волейболу-1

Мало кто сомневался в силе «горняков». Практически все очные дуэли в последнее время остаются за дружиной Виктора Бекши. Так было и сейчас. Откровенно говоря, минчане мало что смогли противопоставить сопернику. «Шахтер» быстро освоился в гостях и вел матч так, как нужно было ему. Цифры по сетам – 25:16, 25:16 и 25:21. Этот Суперкубок стал в коллекции уже пятым.

# Волейбол # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Минчанка» вышла в четвертьфинал Кубка России по волейболу
05 октября 2023 20:46

«Минчанка» вышла в четвертьфинал Кубка России по волейболу

Белорусская U-15 разгромила сборную Таджикистана на «Турнире развития УЕФА»
05 октября 2023 19:42

Белорусская U-15 разгромила сборную Таджикистана на «Турнире развития УЕФА»

Белорус Алексей Колосов признан лучшим игроком дня КХЛ
05 октября 2023 19:36

Белорус Алексей Колосов признан лучшим игроком дня КХЛ