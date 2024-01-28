Солигорский «Шахтёр» превзошёл все ожидания! Интервью с президентом Российской федерации баскетбола

Баскетбол 3х3 – олимпийский вид спорта, сегодня он один из тех, кто собирает огромную зрительскую аудиторию и теснит своего брата – классический баскетбол. Мы поинтересовались у маститого профессионала и президента Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко о том, как удается молодому виду спорта так прогрессировать и кто эти виртуозы мяча, а также о белорусских перспективах. Программа «Спорттаймер». Юлия Силипицкая, СТВ:

Чемпионат России впервые выехал за пределы своей страны. С чем связано? Солигорский «Шахтер» превзошел все ожидания

Андрей Кириленко, президент Российской федерации баскетбола:

Еще в начале сезона мы очень много говорили о том, чтобы сделать наш Winline чемпионат по баскетболу 3х3 открытым, чтобы у нас была возможность пригласить зарубежных участников. И мы попробовали этот эксперимент. И хочу поздравить вас прежде всего: «Шахтер» Солигорска просто превзошел все ожидания. По спортивному принципу прошел у нас, два таких поддивизиона. Это «Вызов». И претенденты сегодня дебютируют в «Мастерсе». Это очень крутое достижение. Поздравляем. Еще удалось привлечь две команды – команду из Китая, команду из Сербии. Естественно, сильнейшие коллективы из России здесь присутствуют сегодня. И мне приятно видеть, что спорт действительно объединяет. На баскетбольной площадке у нас есть возможность последить за сильнейшими игроками. Юлия Силипицкая:

Могли бы быть гостеприимными хозяевами, однако вы решили приехать к нам. Почему? Андрей Кириленко:

Баскетбол 3х3 – это спорт разных локаций. Мы пробовали играть в баскетбол на аренах, в супермаркетах, в цехах. В разных-разных локациях. Поэтому, когда появилась возможность приехать сюда… Здесь действительно зарождается очень большая культура, культура баскетбольная, спортивная. И на предприятии есть возможность у шахтеров, например, приходить и поддерживать свои команды. Это очень здорово. Баскетбол 3х3 уже дебютировал на Олимпийских играх. Например, российская сборная на прошлых Олимпийских играх – две медали серебряные. Юлия Силипицкая:

Но конкуренция уже разрастается, география разрастается.

Андрей Кириленко:

Несомненно. И, конечно, нам хочется, чтобы как можно больше сильных игроков имели возможность играть в сильном чемпионате. Мы хотим, чтобы наши ребята также развивались. Российские команды не будут прогрессировать, если они будут только в своем соку вариться. Поэтому мы очень рады, что в Беларуси появилась сильная команда. Это добавляет конкуренции. Я очень рад, что команды из других стран, как сегодня и Китай, и Сербия… Сербия – вообще одна из таких законодателей мод в баскетболе. Поэтому я рад, что у нас есть возможность сербскую команду здесь иметь. О перспективах баскетбола 3х3 у российских и белорусских спортсменов Юлия Силипицкая:

Еще есть проекты с белорусами? Андрей Кириленко:

Мы хотели бы, чтобы у Беларуси были сильные баскетболисты, как 3х3, так и классический баскетбол. На сегодня одна команда играет в Единой лиге ВТБ. Но если будет возможность, чтобы вторая команда появилась, «Шахтер», наверное, больше, чем кто-либо, подходит на эту роль. Юлия Силипицкая:

Какие вы видите перспективы баскетбола 3х3 у российских и белорусских баскетболистов? Андрей Кириленко:

Когда ты играешь сильный чемпионат, вне зависимости от того, кто фаворит или не фаворит, все команды прогрессируют. Чем чаще ты играешь с сильным соперником, ты растешь. Если у нас есть условный Майкл Джордан, ты с ним играешь каждый день, постоянно, ты приближаешься к его уровню. Очень важно для нас, чтобы эти игроки имели самый высокий опыт из всех возможных, которые они могут приобрести. Баскетбол 3х3 и классический баскетбол больше дистанцируются Юлия Силипицкая:

Надо ли готовить чистых баскетболистов 3х3, спринтеров сумасшедших? Или их надо однозначно брать из классического баскетбола?