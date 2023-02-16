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Солигорский «Шахтёр» обыграл «Неман» в битве лидеров на ЧБ по хоккею

16 февраля 2023 14:32
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Новости Беларуси. Безоговорочной победой солигорского «Шахтера» завершился центральный матч чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Солигорский «Шахтёр» обыграл «Неман» в битве лидеров на ЧБ по хоккею-1

«Горняки» обыграли лидера и главного своего конкурента за первое место по итогам регулярного сезона – гродненский «Неман». Один раз «кроты» отличились в первом периоде и дважды во втором. На старте третьего отрезка «Неман» намекнул на возможный камбэк, на что «Шахтер» возразил еще двумя шайбами. В итоге 5:1. У гродненского клуба прервалась серия из 8 викторий кряду. Кроме «горняков», победили накануне «Юность» и «Брест». Борьба за оставшиеся места в плей-офф обостряется.

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# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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