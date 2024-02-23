Солигорский «Шахтёр» досрочно выиграл регулярный сезон чемпионата Беларуси по хоккею

В чемпионате Беларуси по хоккею состоялись очередные три поединка, по итогам которых определился победитель регулярного сезона. Им во второй раз кряду стал солигорский «Шахтер», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В чемпионате Беларуси по хоккею состоялись очередные три поединка, по итогам которых определился победитель регулярного сезона. Им во второй раз кряду стал солигорский «Шахтер», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В четверг, 22 февраля, «горняки» в овертайме одолели «Брест» и досрочно обеспечили себе первую позицию.