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Солигорский «Шахтёр» досрочно выиграл регулярный сезон чемпионата Беларуси по хоккею

23 февраля 2024 15:00
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В чемпионате Беларуси по хоккею состоялись очередные три поединка, по итогам которых определился победитель регулярного сезона. Им во второй раз кряду стал солигорский «Шахтер», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Солигорский «Шахтёр» досрочно выиграл регулярный сезон чемпионата Беларуси по хоккею-1

В четверг, 22 февраля, «горняки» в овертайме одолели «Брест» и досрочно обеспечили себе первую позицию.

# Хоккей Беларуси

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