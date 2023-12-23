Солигорский «Шахтёр-2» снова проиграл в матче Молодёжной лиги России

Наши парни никак не могут найти свою игру и на этот раз уступили дружине «Динамо-Олимп» из Москвы. Соперники с самого начала завладели инициативой, увереннее смотрелись на площадке и оставили за собой три сета с убедительным счетом – 25:16, 25:17, 25:15. Следующий поединок наш представитель в Молодежной лиге России сыграет уже в 2024 году, 9 января, против дружины «Белогорье-2».