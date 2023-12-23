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Солигорский «Шахтёр-2» снова проиграл в матче Молодёжной лиги России

23 декабря 2023 13:44
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Волейболисты солигорского «Шахтера-2» вновь потерпели поражение в матче Молодежной лиги чемпионата России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Солигорский «Шахтёр-2» снова проиграл в матче Молодёжной лиги России-1

Наши парни никак не могут найти свою игру и на этот раз уступили дружине «Динамо-Олимп» из Москвы. Соперники с самого начала завладели инициативой, увереннее смотрелись на площадке и оставили за собой три сета с убедительным счетом – 25:16, 25:17, 25:15. Следующий поединок наш представитель в Молодежной лиге России сыграет уже в 2024 году, 9 января, против дружины «Белогорье-2».

# Волейбол

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