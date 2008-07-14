Солигорский "Шахтер" упустил шанс выйти в третий круг Кубка УЕФА-Интертото по футболу

Клуб не сумел взять верх над австрийским "Штурмом".

Несмотря на то, что в домашнем матче горнякам предстояло отыграть дефицит в два мяча после гостевого поединка, проигранного белорусами 0:2, эта задача представлялась решаемой. Уже на второй минуте встречи в Солигорске защитник австрийцев Зоннляйтнер заработал красную карточку за фол последней надежды против Клименко. Но, оказавшись в большинстве, "Шахтер" численным перевесом воспользоваться не сумел, так и не создав реальных возможностей для взятия ворот соперников. В итоге 0:0, и за выход в Кубок УЕФА с венгерским "Гонведом" поборется "Штурм".



Но Беларусь в Интертото будет представлена по-прежнему. Российский "Сатурн", в составе которого выступают Леонид Ковель и Владимир Юрченко, сыграет в третьем круге с немецким "Штутгартом". Причем Ковель помог своему клубу пройти "Этцеллу" из Люксембурга, забив накануне гол.

Также будем болеть за Павла Пласконного, чей "Панионис" из Греции померится силами с итальянским "Наполи", и за Евгения Линева. Его украинская "Таврия" попытает счастья в поединках с французским "Ренном".

Кубок УЕФА-Интертото, 3 круг:

Сатурн (Россия) – Штутгарт (Германия)

Панионис (Греция) – Наполи (Италия)

Ренн (Франция) – Таврия (Украина)

Бней-Сахнин (Израиль) – Депортиво (Испания)

Бреда (Голландия) – Русенборг (Норвегия)

Нефтчи (Азербайджан) – Васлуй (Румыния)

Сиваспор (Турция) – Брага (Португалия)

Эльфсборг (Швеция) – Рига (Латвия)

Оденсе (Дания) – Астон Вилла (Англия)

Грассхопперс (Швейцария) – Черноморец (Болгария)