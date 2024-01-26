Солигорск впервые принимает чемпионат России по баскетболу 3х3

Чемпионат России по баскетболу 3х3 впервые в истории принимает белорусский Солигорск. Соревнования проходят в спорткомплексе «Шахтер», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На награды претендуют 12 сильнейших квартетов из России, Беларуси, Сербии и Китая. Нашу страну представляет команда «Шахтер». В стартовый соревновательный день отечественная дружина провела два поединка. В первом соперником наших ребят стали баскетболисты «Самары». Игра завершилась в пользу гостей со счетом 13:11. Во втором матче подопечные Владимира Агабабьяна встречались с коллективом Bionord-PRO из Перми.