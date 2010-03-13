«Сокол» – «Химволокно»: борьба, достойная плей-офф

Три из четырех четвертьфинальных серий миновали, не оставив воспоминаний, не породив глубоких эмоций. И только «Сокол» с «Химволокном» напомнили, что плей-офф уже стартовал.

Пожалеть стоит, разве что, о прощании до августа с самобытной могилевской командой, и о том, что в полуфинале серия «Юность» – «Химволокно» на сей раз не повторится.

Что ж, шанс у подопечных Виталия Усанова был, и они его не использовали. Второй могилевский матч напоминал триллер и саспенсом, царившим на площадке, и быстрой сменой настроений, порождаемых игрой.

В первом периоде в роли догоняющих после шайбы Александра Победоносцева выступили хоккеисты «Химволокна». Точный бросок Дмитрия Хомякова позволил им уйти на перерыв без лишних переживаний.

Во второй трети команды ролями поменялись: забросил Андрей Царегородцев, и уже Валентину Олецкому пришлось спасать киевлян от фиаско. Решающей же стала реализация «Соколом» большинства на 36 минуте встречи: Денис Исаенко был самым расторопным на пятаке и обеспечил командам еще одно свидание в Киеве – 3:2 в матче, 2:2 в серии.

Пятый полуфинальный поединок не разочаровал, подняв градус борьбы до небес. И победу более мастеровитого «Сокола» над могилевчанами, весь сезон едва наскребавшими три пятерки, признаем, в конце концов, справедливой.

Но только задним числом. Ведь после шайбы Ивана Сахарова, уверенно сыгравшего на пятаке после мощного броска Романа Сальникова издали, перед «Химволокном» открывались неплохие перспективы. Но ни удержать, ни тем более упрочить преимущество гостям не удалось: провал в обороне у собственных ворот привел к ответной шайбе в исполнении Валентина Олецкого. 1:1 – после 40 минут игры.

Потом командам пришлось играть еще и овертайм. Хотя шанс избежать его был: взять хотя бы стопроцентный момент у Сахарова. Однако реализация могилевчанина подвела, в то время как его бывший одноклубник Александр Победоносцев был точен – 2:1. В полуфинал идет «Сокол».