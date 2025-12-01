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Соболенко занимает первое место в мировом теннисном рeйтинге

01 декабря 2025 20:04
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Традиционно в понедельник международные теннисные организации представили обновленные рейтинги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

У женщин без изменений. Лидерство уверенно удерживает белоруска Арина Соболенко. Ее преимущество перед ближайшей преследовательницей Игой Швентек из Польши составляет без малого 2,5 тясячи баллов. Замыкает тройку сильнейших американка Коко Гауфф.

Что касается других соотечественниц, то Александра Саснович потеряла три пункта и теперь занимает 114-е место, у Виктории Азаренко плюс одна строчка, она идет 133-й. Ирина Шиманович – 156-я.

В мужском топе тройка лидеров выглядит привычным образом – испанец Карлос Алькарас на вершине рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. Следом идут итальянец Янник Синнер и Александр Зверев из Германии. Лучший из белорусов – Эрик Арутюнян – располагается на 453-й строчке.

# Теннис

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