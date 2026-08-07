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Соболенко вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Торонто

07 августа 2026 11:27
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Арина Соболенко вышла в 1/8 финала на турнире категории WTA 1000 в канадском Торонто, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первая ракетка планеты обыграла представительницу Китая Чжан Шуай, занимающую 62‑ю строчку в мировом рейтинге. Встреча продолжалась 1 час 20 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу белорусской спортсменки. Арина пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк‑пойнта из трех. Эта победа стала для Соболенко 25‑й в 26 матчах на хардовом покрытии в 2026 году – это лучший результат в туре за последние 10 лет. 

Соболенко вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Торонто-1

Арина Соболенко, первая ракетка мира:
Это, определенно, было непросто. Она сыграла великолепно. Было тяжело справиться с этим моментом, когда ты хочешь завершить матч и пойти отдыхать. К тому же у нее был брейк-пойнт. Конечно, это совсем нелегко, и я рада, что смогла сохранить концентрацию и завершить этот матч в двух сетах. 

Следующая оппонента – непростая россиянка Екатерина Александрова. Ранее пути девушек пересекались 9 раз. Соболенко была сильнее в пяти случаях. В предварительном расписании встреча значится в воскресенье. Но при любом раскладе наша прима сохранит лидерство в планетарном рейтинге.

# Арина Соболенко

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