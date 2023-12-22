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Соболенко выиграла одиночный и парный матчи на выставочном турнире в ОАЭ

22 декабря 2023 14:31
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Накануне белоруска Арина Соболенко успешно стартовала на выставочном турнире Всемирной теннисной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наша спортсменка выступает за команду «Коршуны». В первом туре дружине Арины противостояли «Орлы». Соболенко в паре с испанкой Паулой Бадосой сначала выиграла у российско-американского дуэта Мирра Андреева/Софья Кенин – 6:3, а затем в одиночном матче также взяла верх над той же Кенин – 6:2. В итоге «Коршуны» победили «Орлов» со счетом 27:22.

Соболенко выиграла одиночный и парный матчи на выставочном турнире в ОАЭ-1

Сегодня команда Арины Соболенко сражается с «Соколами». В парном матче белорусско-испанский дуэт встречался с представительницами Румынии и Казахстана Сораной Кырстя и Еленой Рыбакиной. Игра была равной. Судьба матча решилась на тай-брейке. К сожалению, Соболенко и Бадоса на тай-брейке уступили со счетом 5:7. В 17 часов белорусская теннисистка сыграет одиночный поединок против Елены Рыбакиной. Напомним, в течение трех дней команды проведут однокруговой турнир, а 24 декабря состоится финал, в котором две сильнейшие команды оспорят главный приз соревнований.

# Теннис

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