Соболенко выиграла одиночный и парный матчи на выставочном турнире в ОАЭ

Накануне белоруска Арина Соболенко успешно стартовала на выставочном турнире Всемирной теннисной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наша спортсменка выступает за команду «Коршуны». В первом туре дружине Арины противостояли «Орлы». Соболенко в паре с испанкой Паулой Бадосой сначала выиграла у российско-американского дуэта Мирра Андреева/Софья Кенин – 6:3, а затем в одиночном матче также взяла верх над той же Кенин – 6:2. В итоге «Коршуны» победили «Орлов» со счетом 27:22.

Сегодня команда Арины Соболенко сражается с «Соколами». В парном матче белорусско-испанский дуэт встречался с представительницами Румынии и Казахстана Сораной Кырстя и Еленой Рыбакиной. Игра была равной. Судьба матча решилась на тай-брейке. К сожалению, Соболенко и Бадоса на тай-брейке уступили со счетом 5:7. В 17 часов белорусская теннисистка сыграет одиночный поединок против Елены Рыбакиной. Напомним, в течение трех дней команды проведут однокруговой турнир, а 24 декабря состоится финал, в котором две сильнейшие команды оспорят главный приз соревнований.