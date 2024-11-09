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Соболенко не смогла пробиться в финал итогового турнира WTA

09 ноября 2024 12:59
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Арина Соболенко не смогла пробиться в финал итогового турнира женской теннисной ассоциации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В полуфинальном поединке она встречалась с третьей ракеткой мира американкой Кори Гауфф и уступила со счетом 6:7, 3:6. В этом матче игра у белоруски откровенно не ладилась. По итогам противостояния на счету Соболенко ни одного эйса, три двойные и 47 невынужденных ошибок на фоне 20 у Гауфф. 

Несмотря на вылет в полуфинале итогового турнира, белоруска завершит сезон на первой позиции мирового рейтинга.

# Теннис

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