Соболенко: моя команда! Спасибо, что всегда остаётесь на моей стороне, несмотря ни на что

В финальном поединке белоруска одержала уверенную победу над китаянкой Чжэн Циньвэнь со счетом 6:3, 6:2. Арина выиграла свой второй турнир «Большого шлема» в карьере и защитила титул Australian Open. За матч Соболенко сделала три эйса против шести у соперницы, избежала двойных ошибок и смогла реализовать три из шести брейк-пойнтов.

Арина Соболенко, двукратная победительница Открытого чемпионата Австралии по теннису:

Спасибо всем. У меня просто нет слов. Как обычно, моя речь будет странной. Это не моя суперсила, но я постараюсь. Моя команда! Ребята, я вас немного напрягла после финала в Брисбене. В этом финале у меня вышло чуть лучше. Спасибо, что всегда остаетесь на моей стороне, несмотря ни на что. Без вас я бы не смогла столько достичь в этом спорте. Спасибо огромное за все, что делаете для меня. Спасибо болельщикам за такую поддержку, я обожаю играть перед вами. Вы делаете это место особенным. Очень вас люблю и уже жду, когда вернусь сюда.

Арина Соболенко стала только пятой теннисисткой в XXI веке, которой удалось завоевать титул победительницы Открытого чемпионата Австралии, не проиграв ни сета. На пути к почетному трофею она отдала лишь 31 гейм.

Тем временем определились чемпионы Australian Open в мужском парном разряде. Это индо-австралийский дуэт Рохан Бопанна / Мэттью Эбден. В решающем матче они одолели итальянцев Болели и Вавассори со счетом 7:6, 7:5. Для Рохана это первый «Шлем» в паре, а для Мэттью – второй. 43-летний Бопанна стал самым возрастным чемпионом турниров «Большого шлема», а уже в понедельник он возглавит мировой парный рейтинг.