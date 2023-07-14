Соболенко: «Если честно, грех жаловаться на свои результаты в этом году»

Арина Соболенко, вторая ракетка мира:

Тяжело говорить о таком матче. У меня было столько возможностей, а я их не использовала. В ключевые моменты она сыграла чуть лучше меня. Просто тяжелое поражение. Но да, это один из лучших сезонов в моей карьере. Если честно, грех жаловаться на свои результаты в этом году. Однако чем дальше заходишь, тем больше тебе хочется. До сих пор тяжело отходить от таких матчей. Не скажу, что думала о том, что могу стать первой ракеткой. Мне важнее то, как я закончу год. Буду стараться сделать все, чтобы закончить его первой ракеткой мира.