"Снежный снайпер" вышел на финишную прямую

В Минске завершился один из финальных этапов спортивных соревнований среди детей и подростков Беларуси на призы Президентского спортивного клуба.

Финальный этап "Снежного снайпера" стал не просто состязанием, а настоящим шоу. Многим участникам даже не хватает сил, чтобы зарядить винтовку. Самым старшим из них - всего 14 лет. Зато нервы у стрелков не по-детски стальные, как пуля. Каждый прошел 2 отборочных тура и 3 месяца упорных тренировок.

Кому достанется победа - не знали до последнего. Среди участников - одни любители. Каждый тренировался на уровне школьного кружка. Но самой точной оказалась команда из Витебской области. 10 метров за долю секунды. Их выстрелы стали победоносными. Награды и ценные призы лучшие из лучших получат завтра. Тогда же пройдет второй этап финала соревнований по кроссу.

