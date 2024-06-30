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Сможет ли Грузия совершить невозможное? Анонс большого футбола на СТВ

30 июня 2024 07:30
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На чемпионате Европы по футболу сегодня, 30 июня, в расписании два матча. В 21:15 на нашем телеканале смотрите поединок сборных Испании и Грузии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сможет ли Грузия совершить невозможное? Анонс большого футбола на СТВ-1

«Красная фурия» идеально прошла групповой этап, одержала три победы, набрала максимальное количество очков и с первого места отправилась в 1/8 финала. Однако дебютанты чемпионата, грузины, сотворили сенсацию, обыграв одного из фаворитов, Португалию, в заключительном туре. «Крестоносцы» с третьей позиции шагнули в нокаут-раунд и теперь команду ждет тяжелая проверка, которую на этом Евро не прошел еще никто. Испания – единственная сборная на турнире, не пропустившая ни разу. Сможет ли Грузия совершить очередное чудо и выбить из турнира одного из главных претендентов на трофей – узнаем совсем скоро.

Сможет ли Грузия совершить невозможное? Анонс большого футбола на СТВ-4

Не пропустите! Старт в 21:15 на СТВ. А начнется футбольный вечер в 18:15 на телеканале «РТР-Беларусь» поединком между сборными Англии и Словакии.

# Футбол

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